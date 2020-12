«L’Eredità» | il campione Massimo Cannoletta abbandona il gioco dopo 51 puntate

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Arriva per tutti il momento di dire basta e di ritirarsi con onore, a testa alta e senza voltarsi indietro. Quel momento per Massimo Cannoletta è arrivato il 23 dicembre, quando, a sorpresa, ha deciso di lasciare L’Eredità dopo essersi qualificato nel Triello che lo avrebbe portato ad affrontare il gioco finale della Ghigliottina. Dopo 51 puntate all’attivo e più di 280mila euro vinti, Cannoletta, diventato nel frattempo l’idolo del pubblico di Raiuno che ha sempre tifato per lui, sceglie di rivolgersi direttamente al padrone di casa Flavio Insinna. https://twitter.com/Massimo20_IT/status/1341818704116535301