L’Eredità | Flavio Insinna rivela il futuro di Cannoletta | “Lo chiameranno a…”

Leggi su ck12

(Di giovedì 24 dicembre 2020) La sera del 23 dicembre il super campione de “”, Massimo, si è ritira dalla competizione, oggi, durante il programma della mattina di Tele Radio Stereo, neilLa puntata del 23 dicembre 2020 del programma di Rai Uno,passerà alla storia come l’ultima con Massimocome protagonista. Dopo quasi due mesi di partecipazione ininterrotta, e imbattuto, il divulgatore di arte, musica e storia si ritira dal programma.lasciada campione Ma non si ritira perché sconfitto da qualche avversario, si ritira da campione per stanchezza fisica e mentale, per fare posto ad altri concorrenti. Ed è il conduttore del fortunato ...