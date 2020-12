Lega, Salvini in Sicilia ha nominato segretario l’ex berlusconiano ed ex alfaniano Minardo. Nel 2014 fu condannato per abuso d’ufficio (Di giovedì 24 dicembre 2020) Prima ha conquistato Silvio Berlusconi, poi Angelino Alfano e adesso a incoronarlo ci ha pensato Matteo Salvini. La Lega in Sicilia srotola il tappeto rosso per Nino Minardo, parlamentare originario della provincia di Ragusa, 42 anni, fresco di nomina a nuovo segretario del Carroccio nell’Isola. Terminata l’esperienza da commissario del senatore ed ex sottosegretario agli Interni Stefano Candiani, chiamato in fretta e furia a mettere ordine nel partito in Sicilia ad aprile 2018, quando nei guai – perché indagati dalla procura di Termini Imerese – finirono gli allora coordinatori Alessandro Pagano e Angelo Attaguile. L’ufficialità del passaggio di Minardo alla Lega risale alle fine dello scorso anno e, in pochi mesi, il 42enne è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Prima ha conquistato Silvio Berlusconi, poi Angelino Alfano e adesso a incoronarlo ci ha pensato Matteo. Lainsrotola il tappeto rosso per Nino, parlamentare originario della provincia di Ragusa, 42 anni, fresco di nomina a nuovodel Carroccio nell’Isola. Terminata l’esperienza da commissario del senatore ed ex sottoagli Interni Stefano Candiani, chiamato in fretta e furia a mettere ordine nel partito inad aprile 2018, quando nei guai – perché indagati dalla procura di Termini Imerese – finirono gli allora coordinatori Alessandro Pagano e Angelo Attaguile. L’ufficialità del passaggio diallarisale alle fine dello scorso anno e, in pochi mesi, il 42enne è ...

(LA NOTIZIA) Lo stesso Salvini, però, ha diverse volte cambiato la propria versione dei fatti a proposito di questa tesi, alimentando la confusione sul tema. Anche se con sfumature diverse, il ...

