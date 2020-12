Le restrizioni nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio (Di giovedì 24 dicembre 2020) Italia zona rossa nei giorni festivi e prefestivi del periodo delle feste di Natale: Le date sono quelle del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e del 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. In queste giornate le misure da rispettare saranno quelle della zona rossa. Nei giorni feriali del periodo di Natale, l’Italia sarà invece considerata zona arancione: le date in oggetto sono quelle del 28, 29 e 30 novembre e del 4 gennaio. In queste giornate i negozi potranno aprire al pubblico, chiusi invece i servizi di ristorazione, che però potranno lavorare con l’asporto e le consegne a domicilio nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio)sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri ... Leggi su udine20 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Italia zona rossa nei giorni festivi e prefestivi deldelle feste di Natale: Le date sono quelle del 24, 25, 26, 27 e 31e del 1, 2, 3, 5 e 6. In queste giornate le misure da rispettare saranno quelle della zona rossa. Nei giorni feriali deldi Natale, l’Italia sarà invece considerata zona arancione: le date in oggetto sono quelle del 28, 29 e 30 novembre e del 4. In queste giornate i negozi potranno aprire al pubblico, chiusi invece i servizi di ristorazione, che però potranno lavorare con l’asporto e le consegne a domicilio nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31e 1°, 2, 3, 5 e 6)sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri ...

