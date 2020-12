Le regole per i “giorni rossi” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Qui di seguito riassumiamo le regole per i giorni festivi e prefestivi: 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla “zona rossa”.I negozi al dettaglio restano chiusi, stessa dorte per bar e ristoranti. (ok all’asporto fino alle 22, e consegna a domicilio). Le regole per la zona rossa impongono di non uscire di casa se non per ragioni di salute, lavoro o necessità e urgenza: in questi giorni, però, sarà consentito uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, pur se rispettando queste regole:– Le persone che si spostano non possono essere più di 2, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi;– Lo “spostamento verso le ... Leggi su udine20 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Qui di seguito riassumiamo leper ifestivi e prefestivi: 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, in tutta Italia saranno in vigore lerelative alla “zona rossa”.I negozi al dettaglio restano chiusi, stessa dorte per bar e ristoranti. (ok all’asporto fino alle 22, e consegna a domicilio). Leper la zona rossa impongono di non uscire di casa se non per ragioni di salute, lavoro o necessità e urgenza: in questi, però, sarà consentito uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, pur se rispettando queste:– Le persone che si spostano non possono essere più di 2, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi;– Lo “spostamento verso le ...

