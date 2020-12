Le regole per i giorni “arancioni” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Queste le regole per i “giorni arancioni”, nello specifico il 28, 29 e 30 dicembre 2020, e il 4 gennaio 2021. In tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona arancione».Restano aperti i negozi fino alle 21.Bar e ristoranti rimangono chiusi, ma sarà possibile prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinarlo a domicilio). Non ci si potrà spostare al di fuori dal proprio Comune, tranne nel caso la popolazione non superi i 5.000 abitanti e se il Comune dove ci si vuole spostare non sia più lontano di 30 km. Vietato uscire dal proprio Comune se ci si vuole recare nel capoluogo di provincia. Il testo del decreto: «nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 ... Leggi su udine20 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Queste leper i “”, nello specifico il 28, 29 e 30 dicembre 2020, e il 4 gennaio 2021. In tutta Italia saranno in vigore lerelative alla «zona arancione».Restano aperti i negozi fino alle 21.Bar e ristoranti rimangono chiusi, ma sarà possibile prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinarlo a domicilio). Non ci si potrà spostare al di fuori dal proprio Comune, tranne nel caso la popolazione non superi i 5.000 abitanti e se il Comune dove ci si vuole spostare non sia più lontano di 30 km. Vietato uscire dal proprio Comune se ci si vuole recare nel capoluogo di provincia. Il testo del decreto: «nei28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 ...

GassmanGassmann : Oltre 70.000 morti con #COVID19 in Italia. ?? Per chi non c’è più, e per chi resta, abbiamo tre semplici regole da s… - massimobitonci : Bitonci: 88,5 euro, in media, per la gestione di un conto corrente (fonte #BancaItalia), è un costo esagerato per i… - AMorelliMilano : Annunciare oggi le chiusure a Natale è folle, vuol dire dare un colpo mortale alle aziende che (rispettando le rego… - FrancescoCarfa1 : @tizzinho21 @realvarriale @Inter Per non parlare degli assembramenti quando è morto Maradona . Migliaia di persone… - terrier1968bull : Regole rigide per gli Italiani fino a 1000€di multa. Per loro porti aperti e libertà di fare il CAZZOCHEGLIPARE -