Le Iene | chi è Marika | la ragazza simbolo della trasmissione

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 24 dicembre 2020) E’ stata la protagonista di un bellissimo viaggio on the road trasmesso in uno speciale de Le: ecco chi è, la giovane disabile diventata un. Il viaggio diNello speciale trasmesso nella serata di ieri in prima serata da Le, abbiamo conosciuto, unadisabile che ha L'articolo provda www.meteoweek.com.