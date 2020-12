Le farmacie nel mirino della ’ndrangheta: ecco come la criminalità organizzata allarga gli affari ai soldi sicuri dei farmaci (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dalla Calabria i tentacoli si estendono quasi in ogni regione. Un vorticoso giro di denaro mascherato da commerci legali. E nella strategia malavitosa anche l’assalto ai fondi europei Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dalla Calabria i tentacoli si estendono quasi in ogni regione. Un vorticoso giro di denaro mascherato da commerci legali. E nella strategia malavitosa anche l’assalto ai fondi europei

Benvenuti al mercato nero dei vaccini

Negli Stati Uniti e nel Regno Unito le autorità sanitarie stanno dando la priorità per l’inoculazione del vaccino ai soggetti vulnerabili, Ma i farmaci arrivano sul mercato nero Alcuni venditori ...

"Finalmente possiamo vincere questa battaglia", uno dei primi italiani si vaccina negli USA

Fabio Grassia, 34 anni, è un neurochirurgo di Bronte, provincia di Catania. Sul suo profilo Facebook ha pubblicato le immagini del momento in cui si vaccina contro il COVID.

