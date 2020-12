Le compagnie telefoniche rispondono all' appello della Ministra | videochiamate gratis per Natale

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Le principaliitaliane hanno aderito a un'importante iniziativa proposta dallaper l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano: per la Vigilia e per ...

Il ringraziamento della ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano: "Segni di consapevolezza che rinsaldano la coesione" ...Duro attacco del Codacons alle compagnie telefoniche che, in queste ore, stanno inviando sms ai propri clienti per informarli di aver regalato traffico internet gratuito dal 24 al 25 dicembre, accogli ...