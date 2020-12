Lavoro da remoto: nei giorni festivi cosa succede? (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gli ultimi giorni dell’anno sono costellati di festività che per molti si traducono in un periodo in cui ricaricare le pile. Ecco, ma quest’anno per chi invece è chiamato al lavoro festivo cambierà qualcosa? In particolare, il lavoro a distanza produrrà qualche fenomeno diverso rispetto agli anni precedenti? Ne abbiamo parlato con Alessandro Del Ninno, docente universitario e avvocato esperto di data protection e ICT. Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gli ultimi giorni dell’anno sono costellati di festività che per molti si traducono in un periodo in cui ricaricare le pile. Ecco, ma quest’anno per chi invece è chiamato al lavoro festivo cambierà qualcosa? In particolare, il lavoro a distanza produrrà qualche fenomeno diverso rispetto agli anni precedenti? Ne abbiamo parlato con Alessandro Del Ninno, docente universitario e avvocato esperto di data protection e ICT.

Cloud_CIO_ : RT @manageengine_it: Scopri come le nostre soluzioni per la gestione e la sicurezza di sistemi #endpoint possono consentire un lavoro remot… - alfrig409 : RT @Michele_Arnese: Pagelle» periodiche per chi lavora in smart working e dirigenti che potrebbero disporre il rientro in ufficio per i dip… - Amaccagno66Anna : @bioccolo @DAmboldi io però non posso fare tutto il mio lavoro da remoto. Non sarebbe nemmeno logico. - teoxandra : @erTwitto @BlueRoyale1 @Renatapadovani6 Non credo. Penso che il remoto sia il futuro. Non tutti potranno adeguarsi… - MatteoScardigli : RT @TirrenoLivorno: ?? LAVORO. Previsti contratti a tempo pieno o parziale. I colloqui di lavoro avvengono da remoto: ecco quali sono i requ… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro remoto La produttività con il lavoro da remoto Avvenire Coronavirus e lavoro, tra smart working e crisi: la “rivoluzione” del 2020

Si tratta di lavoro “agile”, da remoto. Una misura resa necessaria in molti settori, dalla pubblica amministrazione all’immobiliare, dalla psicologia al giornalismo, dall’economia alla legge. Una ...

Policlinico A.Gemelli Irccs, al via il programma di assistenza digitale in remoto per i malati di Covid

Iniziativa realizzata grazie alla collaborazione con Enel X. “In questo modo vogliamo dare il nostro contributo al Paese per la gestione dell’emergenza COVID-19” - spiega Francesco Venturini, amminist ...

Si tratta di lavoro “agile”, da remoto. Una misura resa necessaria in molti settori, dalla pubblica amministrazione all’immobiliare, dalla psicologia al giornalismo, dall’economia alla legge. Una ...Iniziativa realizzata grazie alla collaborazione con Enel X. “In questo modo vogliamo dare il nostro contributo al Paese per la gestione dell’emergenza COVID-19” - spiega Francesco Venturini, amminist ...