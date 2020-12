L'autocertificazione di Natale: scarica e stampa il Pdf (Di giovedì 24 dicembre 2020) Torna il lockdown dal 24 dicembre al 6 gennaio e, così, anche l’autocertificazione per gli spostamenti. Il modulo è quello di ottobre emesso dal Ministero dell’Interno e servirà a dimostrare le comprovate esigenze che spingono a muoversi. Qualora non si abbia la possibilità di stampare il modulo, si potrà scrivere l’autocertificazione a mano. Quando serve l’autocertificazione per spostarsi nel proprio comune? Ferma restando la necessità di giustificare sempre il proprio spostamento durante il coprifuoco (dalle ore 22 alle ore 5, ma per il primo dell’anno è previsto fino alle ore 7), durante i giorni di zona arancione (28,29,30 dicembre e 4 gennaio), il modulo servirà solamente per gli spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione. Tali spostamenti sono consentiti per comprovati motivi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Torna il lockdown dal 24 dicembre al 6 gennaio e, così, anche l’per gli spostamenti. Il modulo è quello di ottobre emesso dal Ministero dell’Interno e servirà a dimostrare le comprovate esigenze che spingono a muoversi. Qualora non si abbia la possibilità dire il modulo, si potrà scrivere l’a mano. Quando serve l’per spostarsi nel proprio comune? Ferma restando la necessità di giustificare sempre il proprio spostamento durante il coprifuoco (dalle ore 22 alle ore 5, ma per il primo dell’anno è previsto fino alle ore 7), durante i giorni di zona arancione (28,29,30 dicembre e 4 gennaio), il modulo servirà solamente per gli spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione. Tali spostamenti sono consentiti per comprovati motivi ...

Agenzia_Ansa : Autocertificazione Natale 2020, ecco il modulo da compilare online e scaricare #ANSA - tg2rai : Misure anti-covid, tutta Italia in #zonarossa fino al #27dicembre. Il primo #natale in tempo di pandemia. Rafforzat… - Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT in conferenza stampa sulle misure anti #Covid a #Natale: 'Non mandiamo la polizia a cas… - qui_finanza : Spostamenti a Natale: cosa scrivere nell’autocertificazione per non sbagliare Quali sono i campi da compilare della… - EugenioCardi : RT @Agenzia_Ansa: Autocertificazione Natale 2020, ecco il modulo da compilare online e scaricare #ANSA -