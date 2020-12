L'augurio di Renzi: "La magia di Natale ci aiuti a ripartire" (Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI - "Che la magia del Natale ci aiuti a ripartire". Matteo Renzi sceglie la più classica della forma di auguri per rivolgersi ai suoi follower e, su Twitter, pubblica la fotografia di una lettera manoscritta in cui si legge: "Buon Natale, Buon Natale davvero. Per qualche ora mettiamo da parte le difficoltà e le tensioni di questo periodo così particolare". Buon Natale, buon Natale davvero. Che la magia del Natale ci aiuti a vivere con gioia queste ore. E a ripartire. Auguri! Matteo pic.twitter.com/1lDFlSqIRY — Matteo Renzi (@matteoRenzi) December 24, 2020 "E cerchiamo di vivere la pace del Natale. ... Leggi su agi (Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI - "Che ladelci". Matteosceglie la più classica della forma di auguri per rivolgersi ai suoi follower e, su Twitter, pubblica la fotografia di una lettera manoscritta in cui si legge: "Buon, Buondavvero. Per qualche ora mettiamo da parte le difficoltà e le tensioni di questo periodo così particolare". Buon, buondavvero. Che ladelcia vivere con gioia queste ore. E a. Auguri! Matteo pic.twitter.com/1lDFlSqIRY — Matteo(@matteo) December 24, 2020 "E cerchiamo di vivere la pace del. ...

