L’ATM IN PIENA CRISI | SALTA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Leggi su tvio

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Laera latente, ad accentuarla un’interrogazione del giovane consigliere Giuseppe Lipari, non si poteva più tenere, ed è scoppiata fragorosamente alla vigilia di Natale:, la partecipata dei trasporti urbani ha azzerato ildi, rimasto in carica solo per la gestione ordinaria. La svolta nei giorni scorsi con le dimissioni, apparentemente improvvise,... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.