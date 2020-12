L’appello dei bambini agli adulti: “Noi abbiamo rispettato le regole. A Natale non fate i capricci, proteggiamo la scuola”. Il video del Miur (Di giovedì 24 dicembre 2020) Grandi, “non fate i capricci“. È questo L’appello che i piccoli alunni dell’Istituto comprensivo del “Parco degli Acquedotti” di Roma hanno voluto rivolgere per Natale agli adulti, in un video realizzato dal ministero dell’Istruzione. L’invito lanciato dalla clip, dal titolo #proteggiamolascuola è quello di proteggere la scuola per un rientro in classe in sicurezza. Seguire le regole è semplice, come spiegano i protagonisti del video, proprio come hanno fatto loro in questi mesi. “abbiamo rispettato il distanziamento, indossato la mascherina, igienizzato le mani, e non ci siamo neanche più scambiati la merenda”, dicono. Per questo, “a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Grandi, “non“. È questoche i piccoli alunni dell’Istituto comprensivo del “Parco degli Acquedotti” di Roma hanno voluto rivolgere per, in unrealizzato dal ministero dell’Istruzione. L’invito lanciato dalla clip, dal titolo #laè quello di proteggere laper un rientro in classe in sicurezza. Seguire leè semplice, come spiegano i protagonisti del, proprio come hanno fatto loro in questi mesi. “il distanziamento, indossato la mascherina, igienizzato le mani, e non ci siamo neanche più scambiati la merenda”, dicono. Per questo, “a ...

