lapo mette mano al portafogli - il ram-pollo di casa agnelli fa una donazione di 450mila euro (Di giovedì 24 dicembre 2020) lapo elkann consegna pacchi al banco alimentare 6 Da https://www.tgcom24.mediaset.it A Natale siamo tutti più buoni. Ma qualcuno più di altri. E così lapo Elkann per far sentire il suo affetto e solidarietà fa una donazione da 450mila euro per le Leggi su dagospia (Di giovedì 24 dicembre 2020)elkann consegna pacchi al banco alimentare 6 Da https://www.tgcom24.mediaset.it A Natale siamo tutti più buoni. Ma qualcuno più di altri. E cosìElkann per far sentire il suo affetto e solidarietà fa unadaper le

Lapo Elkann dona 450mila euro alle famiglie italiane in difficoltà

Il bel gesto di Lapo Elkann – Donati 450mila euro alle famiglie colpite dal Covid

Lapo Elkann, gesto straordinario per le famiglie fragili: "E' Natale, tutti meritano serenità"

