Lapo Elkann | solidarietà per Natale | donati 450mila euro alle famiglie fragili

Leggi su leggilo

(Di giovedì 24 dicembre 2020)ha compiuto un gesto diin questodifficile per milioni di. Il suo pensieropersone in difficoltà Il rampollo della famiglia Agnelli si è distinto in queste ore per un gesto dinon da poco. Nel periodo natalizio tanti personaggi famosi si rendono protagonisti di iniziative lodevoli a L'articolo proviene da Leggilo.org.