"L'amministrazione Napoli? E' bocciata Salerno ha perso la sua identità" (Di giovedì 24 dicembre 2020) di Erika Noschese Gennaro Esposito a Salerno, Ugo Tozzi a Battipaglia, Damiano Cardiello ad Eboli: in vista delle prossime elezioni amministrative Fratelli d'Italia sembra avere le idee ben chiare sui nomi dei possibili candidati alla carica di sindaco. A fare il punto della situazione il senatore Antonio Iannone che ripercorre questi 8 anni di attività politica con la leader Giorgia Meloni. "Al tavolo del confronto noi ci approcciamo in maniera laica, nel senso che per noi la cosa importante è l'unità del centrodestra e il fatto che si mettano in campo dei candidati che possano essere premiati dai cittadini perché le riconoscono come persone che possono svolgere il ruolo di sindaco", ha precisato il parlamentare salernitano. L'articolo completo sull'edizione digitale di oggi Consiglia

