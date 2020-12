La vita è bella anche se si sta male | Gattuso commuove 

Leggi su agi

(Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI - "Voglio fare un appello a tutti quei ragazzini che non si vedono belli: lae bisogna affrontarla senza paura, non bisogna nascondersi": ha commosso il mondo del calcio l'intervista di Rinoal termine di Napoli-Torino, in cui il 42enne tecnico calabrese ha parlato della sua malattia all'occhio, la miastenia, che è tornata ad affliggerlo per la terza volta in 10 anni. "L'occhio andrà al suo posto e sarò più bello il più presto possibile", ha sdrammatizzato, "ho sentito in giro che sono morto, che avevo pochi mesi di. Invece no, tranquilli che non muoio". La solidarietà di Spadafora Tra i primi a solidarizzare con Ringhio il ministro delle politiche giovanili e dello Sport, Vincenzo Spadafora, che ha definito le sue parole "di grande significato" e "un esempio soprattutto per i più ...