La vigilia il Vescovo in Cattedrale alle 20 Il programma delle Messe natalizie (Di giovedì 24 dicembre 2020) Anticipata la solenne concelebrazione natalizia di mezzanotte per le norme anti Covid. Il 26 dicembre la liturgia sarà in Duomo alle 10,30. Il 31 dicembre alle 18 Messa e Te Deum (diretta su Bergamo Tv).

