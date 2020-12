La videolettera di Riccardo Bocca: la lezione di Alex Zanardi in questo Natale amaro (Di giovedì 24 dicembre 2020) La videolettera di Riccardo Bocca: 24 dicembre 2020 Carissimo Alex Zanardi, le invio questa videolettera perché alla vigilia di un Natale quanto mai amaro ci è stata comunicata una splendida notizia: lei sta iniziando a vincere le prime battaglie della riabilitazione dopo il tragico incidente in handbike del 19 giugno scorso. I dettagli strappano ottimismo: lei vede, sente, riesce a stringere la mano e fare ok con il pollice alzato. Il cervello, insomma, si sta riappropriando delle sue funzionalità e la vita torna timidamente ad affacciarsi. Un bollettino delle speranze che ci fa tifare per lei come e più di prima. Non soltanto perché negli anni è stato un campione fuori e dentro dallo sport, con un’allegria e un talento che l’hanno portata a ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ladi: 24 dicembre 2020 Carissimo, le invio questaperché alla vigilia di unquanto maici è stata comunicata una splendida notizia: lei sta iniziando a vincere le prime battaglie della riabilitazione dopo il tragico incidente in handbike del 19 giugno scorso. I dettagli strappano ottimismo: lei vede, sente, riesce a stringere la mano e fare ok con il pollice alzato. Il cervello, insomma, si sta riappropriando delle sue funzionalità e la vita torna timidamente ad affacciarsi. Un bollettino delle speranze che ci fa tifare per lei come e più di prima. Non soltanto perché negli anni è stato un campione fuori e dentro dallo sport, con un’allegria e un talento che l’hanno portata a ...

