La Tregua di Natale: quando il calcio fermò la Grande Guerra (Di giovedì 24 dicembre 2020) quando si parla di calcio, oltre agli aspetti strettamente legati al campo, non si può omettere anche il forte valore simbolico che questo sport assume nella vita quotidiana, nella sua capacità di unire popoli. Ci sono anche stati momenti decisivi nella storia nei quali il football è stato capace di unire due acerrimi nemici. Nel corso della prima Guerra mondiale infatti, nei giorni appena precedenti il Natale del 1914, in alcune parti del fronte occidentale, le ostilità si fermano per la Tregua di Natale. Alcune ore di cessate il fuoco nelle quali il calcio rappresentò uno dei momenti di svago. La Tregua di Natale del 1914 Siamo nel 1914, primo anno della Grande Guerra: sono passati meno di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020)si parla di, oltre agli aspetti strettamente legati al campo, non si può omettere anche il forte valore simbolico che questo sport assume nella vita quotidiana, nella sua capacità di unire popoli. Ci sono anche stati momenti decisivi nella storia nei quali il football è stato capace di unire due acerrimi nemici. Nel corso della primamondiale infatti, nei giorni appena precedenti ildel 1914, in alcune parti del fronte occidentale, le ostilità si fermano per ladi. Alcune ore di cessate il fuoco nelle quali ilrappresentò uno dei momenti di svago. Ladidel 1914 Siamo nel 1914, primo anno della: sono passati meno di ...

PatateLapetite : RT @jeperego: In #Germania si cerca un po’ di distrazione dal tema del periodo che non dà tregua: oggi in tendenza c’è #Kartoffelsalat , in… - Corriere : RT @MorosiSilvia: Un calcio alla guerra: la “Tregua di Natale” | Il racconto sul @corriere - roccocavaliere_ : #VigiliadiNatale 24 Dicembre 1914 Tregua di Natale in una zona del fronte occidentale. Partita di calcio tra Tedes… - ghibbli : RT @mirko_forza2013: ACCADDE OGGI 24 Dicembre 1914 Tregua di Natale in una zona del fronte occidentale. Partita di calcio tra Tedeschi e I… - arual812 : RT @nadiarizzo1210: 24 dicembre 1914 Sulle trincee della Grande Guerra soldati inglesi, francesi e tedeschi organizzano spontaneamente un… -

Ultime Notizie dalla rete : Tregua Natale “Joieux Noel” La tregua di Natale del 1914 Sempione News La Tregua di Natale: quando il calcio fermò la Grande Guerra

Nel corso della prima guerra mondiale infatti, nei giorni appena precedenti il Natale del 1914, in alcune parti del fronte occidentale, le ostilità si fermano per la Tregua di Natale. Alcune ore di ...

Previsioni del tempo, vigilia di Natale con i primi segnali di un cambiamento del tempo

Una perturbazione, seguita dall'aria artica, porterà pioggia, temporali, forti venti e neve a basse quoteL'attuale fase di tempo stabile e clima ...

Nel corso della prima guerra mondiale infatti, nei giorni appena precedenti il Natale del 1914, in alcune parti del fronte occidentale, le ostilità si fermano per la Tregua di Natale. Alcune ore di ...Una perturbazione, seguita dall'aria artica, porterà pioggia, temporali, forti venti e neve a basse quoteL'attuale fase di tempo stabile e clima ...