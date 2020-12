La totale inutilità dei test sui tamponi rapidi da farmacia che esaltano i negazionisti

Leggi su bufale

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Tocca per l’ennesima volta analizzare in modo più dettagliato ladigoffi, relativi aida. Questa volta, infatti, a girare è un video che ci mostra tre persone, di cui non abbiamo certezza di qualifica (e soprattutto non ci sono garanzie sull’adeguatezza della location in cui la prova sia stata effettuata), puntualmente diventati punto di riferimento per iCovid. Si parla di analisi fatte sulla frutta ed altri alimenti, nel tentativo di evidenziare il grande complotto e l’inaffidabilità dei suddetti. Perché il video suidanon dimostra un bel niente Ebbene, il fatto che dai...