La storia di Palau in un libro regalato agli studenti per Natale

(Di giovedì 24 dicembre 2020) (Visited 26 times, 26 visits today) Notizie Simili: Le carte di pagamento più convenienti per sfruttare… Alla scoperta dell'Acquedotto Romano di Olbia e… Il Festival del Mirto punta ...

Ultime Notizie dalla rete : storia Palau

Gallura Oggi

Il libro sui 150 anni di storia di Palau. La storia di Palau in un libro regalato alle scuole del Comune. L’idea è dell’amministrazione comunale, che in questo particolare Natale 2020 ha voluto ...Il libro sui 150 anni di storia di Palau. La storia di Palau in un libro regalato alle scuole del Comune. L’idea è dell’amministrazione comunale,… ...