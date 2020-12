La spina nel fianco della Cina (Di giovedì 24 dicembre 2020) Giugno 2020: da almeno un anno la Cina ha messo Hong Kong nel mirino. Un anno durante il quale la tensione, nell’ex colonia britannica, è salita alle stelle, tra scontri, arresti, cariche della polizia e feriti. L’obiettivo di Pechino è sempre stato uno: riprendersi al 100% quella striscia di terra situata all’estremità meridionale del Paese, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 24 dicembre 2020) Giugno 2020: da almeno un anno laha messo Hong Kong nel mirino. Un anno durante il quale la tensione, nell’ex colonia britannica, è salita alle stelle, tra scontri, arresti, carichepolizia e feriti. L’obiettivo di Pechino è sempre stato uno: riprendersi al 100% quella striscia di terra situata all’estremità meridionale del Paese, InsideOver.

Erianna171 : RT @SalaLettura: Dolce mio Yeshua, scende la neve e tu hai freddo. La legna non c’è e il fuoco è spento. Siamo soli nell’amore, nella ros… - crucant : RT @SalaLettura: Dolce mio Yeshua, scende la neve e tu hai freddo. La legna non c’è e il fuoco è spento. Siamo soli nell’amore, nella ros… - SimiWonderland : RT @SalaLettura: Dolce mio Yeshua, scende la neve e tu hai freddo. La legna non c’è e il fuoco è spento. Siamo soli nell’amore, nella ros… - elenavilla3 : RT @manuelamimosa: Un augurio speciale a chi affronta queste feste con la spina nel cuore dell’assenza. A tutti coloro che per la prima vol… - manuelamimosa : Un augurio speciale a chi affronta queste feste con la spina nel cuore dell’assenza. A tutti coloro che per la prim… -

Ultime Notizie dalla rete : spina nel Regionali, Tansi spiega: “Sono solo la spina nel fianco della casta” CN24TV Isola dei Famosi, Pietro Delle Piane si candida: «Ho bisogno di staccare la spina»

Isola dei Famosi, Pietro Delle Piane si candida: «Ho bisogno di staccare la spina». Dopo Temptation Island, l'ex di Antonella Elia, fresco di rottura, è pronto per un nuovo reality, possibilmente ...

Lazio, tour de force alle spalle: Inzaghi concede cinque giorni di riposo

Il tecnico biancoceleste ha dato appuntamento a tutti per martedì 29 dicembre, quando si comincerà a preparare la sfida al Genoa ...

Isola dei Famosi, Pietro Delle Piane si candida: «Ho bisogno di staccare la spina». Dopo Temptation Island, l'ex di Antonella Elia, fresco di rottura, è pronto per un nuovo reality, possibilmente ...Il tecnico biancoceleste ha dato appuntamento a tutti per martedì 29 dicembre, quando si comincerà a preparare la sfida al Genoa ...