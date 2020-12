La solitudine, un caso politico (Di giovedì 24 dicembre 2020) In maggioranza, leggo, sono donne. Alle casse dei supermercati una signora, e anche di tanto in tanto un signore, si concede uno scambio di battute con la commessa, e nessuno in fila perde la ... Leggi su italiaoggi (Di giovedì 24 dicembre 2020) In maggioranza, leggo, sono donne. Alle casse dei supermercati una signora, e anche di tanto in tanto un signore, si concede uno scambio di battute con la commessa, e nessuno in fila perde la ...

C' è una commissione o almeno un referente parlamentare per ogni problema sociale, per la fede religiosa, per l'immigrazione, per il razzismo, e la povertà, ma credo che il Bundestag, il parlamento fe ...

Dramma della solitudine a Pescara, trovata morta in casa dopo due mesi

Pescara. Dramma della solitudine a Pescara: una donna di 60 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione. Il decesso, secondo i primi accertamenti e in base alle condizioni del corpo, r ...

