La sfida natalizia dell’altoatesina Tamara Lunger: tenterà di salire il K2 in pieno inverno. Il video della partenza condiviso sui social (Di giovedì 24 dicembre 2020) La scialpinista altoatesina Tamara Lunger sfiderà il K2 in inverno in un’impresa che ha definito “un sogno di sempre”. L’atleta, solo pochi giorni fa, aveva postato il video su Instagram della sua partenza per il Pakistan. Oggi, vigilia di Natale, il messaggio di auguri e gli aggiornamenti sulla missione. “Buon Natale a tutti Amici! Noi stiamo partendo da Skardu direzione Askoli”. Askoli o Askole, è la porta d’accesso per le spedizioni alpinistiche al K2, al Broad Peak e ad altre montagne importanti. Si trova in una regione delle montagne del Karakorum a 3.040 metri s.l.m. Il giorno di Natale, il team inizierà il trekking per oltre 110 km fino al Campo Base del K2, a 5000 metri di altitudine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) La scialpinista altoatesinasfiderà il K2 inin un’impresa che ha definito “un sogno di sempre”. L’atleta, solo pochi giorni fa, aveva postato ilsu Instagramsuaper il Pakistan. Oggi, vigilia di Natale, il messaggio di auguri e gli aggiornamenti sulla missione. “Buon Natale a tutti Amici! Noi stiamo partendo da Skardu direzione Askoli”. Askoli o Askole, è la porta d’accesso per le spedizioni alpinistiche al K2, al Broad Peak e ad altre montagne importanti. Si trova in una regione delle montagne del Karakorum a 3.040 metri s.l.m. Il giorno di Natale, il team inizierà il trekking per oltre 110 km fino al Campo Base del K2, a 5000 metri di altitudine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

clikservernet : La sfida natalizia dell’altoatesina Tamara Lunger: tenterà di salire il K2 in pieno inverno. Il video della partenz… - Noovyis : (La sfida natalizia dell’altoatesina Tamara Lunger: tenterà di salire il K2 in pieno inverno. Il video della parten… - intheunion2020 : ???? Nelle nostre storie Instagram è partito il contest #theunionchristmasgame per decidere la coppia presidenziale n… - MeriemGhodhban1 : RT @BANGTANITA_B1CS: #CalendarioDelloStreaming ?? ARMY vi aspettiamo domani per tante minisfide, pronti ad aprire gli ultimi pacchetti? ?? In… - Vel90_BTSxGOT7 : RT @BANGTANITA_B1CS: #CalendarioDelloStreaming ?? ARMY vi aspettiamo domani per tante minisfide, pronti ad aprire gli ultimi pacchetti? ?? In… -

Ultime Notizie dalla rete : sfida natalizia La sfida natalizia dell’altoatesina Tamara Lunger: tenterà di salire il K2 in pieno inverno Il Fatto Quotidiano Natale, oltre 100mila controlli in 24 ore. Viminale: «Multate 732 persone e 8 denunce»

Sono 100.769 le persone controllate nelle ultime 24 ore nell'ambito dei servizi predisposti per il rispetto delle misure anti-Covid. Lo rende noto il Viminale, sottolineando che 732 soggetti ...

Santo Stefano con il derby: a Sassuolo la super sfida Green Warriors-Exacer

Barbolini spera di recuperare almeno una delle due centrali,Tamburello potrà contare sul rientro di Botarelli. Si gioca alla Consolata (ore 17) ...

Sono 100.769 le persone controllate nelle ultime 24 ore nell'ambito dei servizi predisposti per il rispetto delle misure anti-Covid. Lo rende noto il Viminale, sottolineando che 732 soggetti ...Barbolini spera di recuperare almeno una delle due centrali,Tamburello potrà contare sul rientro di Botarelli. Si gioca alla Consolata (ore 17) ...