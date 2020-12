La Serie A si ferma con il Milan in testa (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il calcio della nostra Serie A va in vacanza, ma non troppo. Tempo poco più di una settimana e dal 3 gennaio sarà di nuovo campionato, partite, gol e polemiche. Un campionato strano, almeno quanto la seconda parte dello scorso, con un calendario ipercompresso e un occhio costante alle notizie su Covid, tamponi e nuovi positivi. La nostra Serie A sembra avviarsi verso l'immunità di gregge. Nel frattempo sotto l'albero le squadre scartano i regali, ma qualcuno non ne sarà molto contento. https://twitter.com/SerieA/status/1342024957484814338Il Milan sogna, ma l'Inter è in scia Milano è tornata capitale del calcio, godendosi due squadre ai primi due posti della classifica, come non succedeva da dieci anni. Il Milan si gode un Natale che mai si sarebbe immaginato lassù in cima, grazie a ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il calcio della nostraA va in vacanza, ma non troppo. Tempo poco più di una settimana e dal 3 gennaio sarà di nuovo campionato, partite, gol e polemiche. Un campionato strano, almeno quanto la seconda parte dello scorso, con un calendario ipercompresso e un occhio costante alle notizie su Covid, tamponi e nuovi positivi. La nostraA sembra avviarsi verso l'immunità di gregge. Nel frattempo sotto l'albero le squadre scartano i regali, ma qualcuno non ne sarà molto contento. https://twitter.com/A/status/1342024957484814338Ilsogna, ma l'Inter è in sciao è tornata capitale del calcio, godendosi due squadre ai primi due posti della classifica, come non succedeva da dieci anni. Ilsi gode un Natale che mai si sarebbe immaginato lassù in cima, grazie a ...

L’anno si chiude con una serie di cantieri importanti nel comune di Sant’Elpidio ... L’iniziativa, promossa e sostenuta dal Comune di Fermo mediante l’attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Iti ...

Dopo un'inizio di stagione molto intenso il campionato di Serie A si ferma per le festività natalizie. Una pausa che sarà più breve rispetto agli anni scorsi, infatti il 3 di gennaio si tornerà in cam ...

