La scuola superiore riapre il 7 gennaio (Di giovedì 24 dicembre 2020) ROMA – . Ecco che cosa afferma con un tweet la ministra per l'Istruzione Lucia Azzolina (foto) relativamente al ritorno nelle classi degli studenti: "Felice per l'intesa siglata con Regioni, Province, Comuni. Studentesse e studenti delle scuole secondarie finalmente potranno tornare a scuola. Ce lo avevano chiesto. È giusto L'articolo proviene da Webmagazine24.

Ieri l’accordo Governo - Enti locali per il rientro a scuola il 7 gennaio e con la dad per le superiori al 50% al massimo. L’evoluzione della curva può mettere a rischio la riapertura? Anzitutto mi ...

Il 2020 mese per mese in 12 foto, dalle bare portate via dall'esercito a Bergamo al Papa da solo a San Pietro. Tra Dpcm e 70mila morti

Passerà alla storia come uno degli anni più brutti di sempre. Dodici mesi trascorsi e scanditi in gran parte dall’emergenza dilagante della pandemia nel mondo. In particolare ...

