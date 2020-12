La scuola riapre solo a metà: a gennaio in classe il 50% degli studenti (Di giovedì 24 dicembre 2020) La notizia ufficiale è stata confermata ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella trasmissione “Porta a Porta”, mentre le riunioni tra Regioni, Province, Comuni e governo erano ancora in corso. Il 7 gennaio tornerà in classe soltanto la metà degli studenti delle scuole superiori che da novembre sono a casa. Non il 75% come era stato deciso dal dpcm di dicembre. Si procederà con gradualità. Regioni e Province hanno chiesto al governo una apertura differenziata città per città, paese per paese. E dopo quattro giorni di trattativa ieri è arrivato anche l’ok della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Ora dovrà essere però il ministro della Salute Roberto Speranza a riscrivere con una ordinanza i termini per la riapertura delle scuole. Si comincia quindi il 7 gennaio con il ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 24 dicembre 2020) La notizia ufficiale è stata confermata ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella trasmissione “Porta a Porta”, mentre le riunioni tra Regioni, Province, Comuni e governo erano ancora in corso. Il 7tornerà insoltanto ladelle scuole superiori che da novembre sono a casa. Non il 75% come era stato deciso dal dpcm di dicembre. Si procederà con gradualità. Regioni e Province hanno chiesto al governo una apertura differenziata città per città, paese per paese. E dopo quattro giorni di trattativa ieri è arrivato anche l’ok della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Ora dovrà essere però il ministro della Salute Roberto Speranza a riscrivere con una ordinanza i termini per la riapertura delle scuole. Si comincia quindi il 7con il ...

