La riforma degli 007? Ecco la proposta di Forza Italia spiegata da Perego

(Di giovedì 24 dicembre 2020) La complessità dello scenario geopolitico attuale accompagnata dall’indebolimento delle organizzazioni internazionali preposte al mantenimento della stabilità e dell’equilibrio mondiale, ha favorito il proliferarsi di un ritorno all’unilateralismo. La pandemia, dal canto suo, non ha fatto altro che acuire le tensioni e le contese fra Stati, vuoi per influenzare politicamente le regioni di prossimitàstessi, vuoi per la corsa all’approvigionamento di idrocarburi, terre rare, materie prime, pesca. L’uso dello strumento militare anche con l’impiego di agenzie di contractor sembra essere la via privilegiata rispetto alla tradizionale diplomazia soft, così dalla Siria in poi si sono determinate contese regionali dove i principali attori geopolitici internazionali hanno intrapreso campagne volte ad affermare il proprio “posto al sole”. Alla luce di questo credo che non ...