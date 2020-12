La Regione Lombardia rifiuta il presepe donato dalla Campania. Lo accetta Bergamo - FOTO (Di giovedì 24 dicembre 2020) E' polemica tra regioni dopo il no - come referisce Repubblica.it - dell'assessora regionale lombarda al presepe artigianale che era stato inviato in dono dalla Campania. Il manufatto poi è stato offerto... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 24 dicembre 2020) E' polemica tra regioni dopo il no - come referisce Repubblica.it - dell'assessora regionale lombarda alartigianale che era stato inviato in dono. Il manufatto poi è stato offerto...

fattoquotidiano : Dopo quella di Moncler, un’altra donazione milionaria a Regione Lombardia per l’Ospedale in Fiera riprende la via d… - repubblica : La Regione Lombardia rifiuta il presepe donato dalla Campania - fattoquotidiano : Regione Lombardia, polemica per i 3,5 miliardi (senza bando) ai comuni. Il Pd: “Piano mancia. Fondi soprattutto ad… - Roberto65308180 : RT @Giuseppe5813: La Regione Lombardia rifiuta il presepe donato dalla Campania - auanasghens : La Regione #Lombardia rifiuta il #presepe donato dalla #Campania, perché non c’era Alberto da Giussano fra i person… -