Le parole di Stash per la figlia Grace raggiungono i social a poche ore dal Natale. Il cantante dei The Kolors ha ricevuto un enorme regalo da questo 2020 ormai al capolinea: è diventato papà per la prima volta. Grace è il nome della bimba che ha avuto con la compagna Giulia Belmonte all'inizio del mese, con la quale si appresta a festeggiare il primo Natale. "Saremo il tuo posto sicuro, il tuo pilastro, il tuo rifugio", scrive Stash sui social rivolgendo un pensiero speciale alla sua primogenita che sarà per lui e per Giulia Belmonte "il nostro fiore da proteggere finché non sarai diventata l'albero più forte". "Ma forse anche allora ti vedremo piccolina", aggiunge Stash Fiordispino da papà premuroso.

Ultime Notizie dalla rete : parole natalizie La parole natalizie di Stash per la figlia Grace: "Saremo il tuo rifugio" OptiMagazine Irene Saderini: “Buon Natale a me, che ho abbracciato la mia mamma con un telo di plastica”

Irene Saderini racconta un momento piccolo ma grandissimo riassumendo in poche parole un 2020 difficile, specialmente per chi ha voglia (e bisogno) di sentirsi umano.

Tansi, gli auguri di Natale confidando nel “cambiamento politico”

Il candidato presidente della Regione: "Il cambiamento non è un punto di arrivo ma un'evoluzione quotidiana che riguarda innanzitutto l'approccio culturale col quale guardiamo il mondo" ...

