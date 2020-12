La missione dell’Oms a Wuhan. Pechino non autorizza accesso al laboratorio (Di giovedì 24 dicembre 2020) La tanto attesa indagine congiunta tra l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Cina per fare chiarezza sull’origine del Covid-19, ha preso il via tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Adesso è quasi tutto pronto per passare allo step successivo: l’analisi sul campo. Proprio a Wuhan, primo epicentro noto della pandemia provocata dal InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 24 dicembre 2020) La tanto attesa indagine congiunta tra l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Cina per fare chiarezza sull’origine del Covid-19, ha preso il via tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Adesso è quasi tutto pronto per passare allo step successivo: l’analisi sul campo. Proprio a, primo epicentro noto della pandemia provocata dal InsideOver.

bisagnino : La missione dell’Oms a Wuhan. Pechino non autorizza accesso al laboratorio - AlessioColzani : ?? FARSA #OMS: IN MISSIONE A WUHAN, MA POTRANNO VEDERE SOLO QUELLO CHE IL GOVERNO CINESE DECIDERÀ DI MOSTRARE Ennes… - marcobava : CHE FARSA È QUESTA? LA MISSIONE DELL'OMS A WUHAN SOTTO CONTROLLO DI PECHINO...CHE IMPLEMENTA IL VIRUS PER VANIFICAR… - 366daniele : RT @Noiconsalvini: CHE FARSA È QUESTA? LA MISSIONE DELL'OMS A WUHAN SOTTO CONTROLLO DI PECHINO... - PettazziLino : RT @LegaSalvini: CHE FARSA È QUESTA? LA MISSIONE DELL'OMS A WUHAN SOTTO CONTROLLO DI PECHINO... -

Ultime Notizie dalla rete : missione dell’Oms Coronavirus, le ultime notizie sul Covid dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera