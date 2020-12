La miglior canzone di Natale e? piena di insulti (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tienimi Bordone è il podcast quotidiano di Matteo Bordone sul Post. Il titolo si capisce? Metti che non si capisce: è un gioco di parole sul fatto che lui si chiama Bordone, ed è buffo, come quando si dice “tienimi Leggi su ilpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tienimi Bordone è il podcast quotidiano di Matteo Bordone sul Post. Il titolo si capisce? Metti che non si capisce: è un gioco di parole sul fatto che lui si chiama Bordone, ed è buffo, come quando si dice “tienimi

ilpost : La miglior canzone di Natale è piena di insulti - BTS_italia_twt_ : 'Black Swan',è stata eletta da Insider come la SESTA miglior canzone del 2020! ''Dynamite' potrebbe essere stato i… - WASH0BI : L’audacia di mettere Dis-ease alla #2 tra le peggiori canzoni del 2020 quando è letteralmente la miglior canzone di… - sos_loyalty : Simone ha scritto una canzone meravigliosa per Stefania, miglior regalo di compleanno ever. Lacrime. “Grazie amor… - kesharsharma8 : RT @TwiceItalia: ??| #ICANTSTOPME delle #TWICE è stata selezionata da @billboard come la #7 miglior canzone K-Pop del 2020! ???????? [FONTE]: h… -

Ultime Notizie dalla rete : miglior canzone White Christmas: tutti i segreti del singolo più venduto di sempre Notizie Musica La miglior canzone di Natale è piena di insulti

Tienimi Bordone è il podcast quotidiano di Matteo Bordone sul Post. Il titolo si capisce? Metti che non si capisce: è un gioco di parole sul fatto che lui ...

I 5 migliori anime usciti in Italia nel 2020

Per questo 2020, abbiamo allargato il nostro appuntamento dei “best of” dell’anno ai migliori anime usciti in Italia nel corso dell'anno.

Tienimi Bordone è il podcast quotidiano di Matteo Bordone sul Post. Il titolo si capisce? Metti che non si capisce: è un gioco di parole sul fatto che lui ...Per questo 2020, abbiamo allargato il nostro appuntamento dei “best of” dell’anno ai migliori anime usciti in Italia nel corso dell'anno.