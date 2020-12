“La Lombardia rifiuta il presepe donato dalla Campania”. Ma l’assessore smentisce: “Nessun rifiuto, ho chiesto di mandarlo a Bergamo” (Di giovedì 24 dicembre 2020) C’è, neanche a dirlo, un presepe al centro della disputa della Vigilia di Natale tra Lombardia e Campania. Questa mattina è uscita infatti la notizia che Regione Lombardia avesse rifiutato il presepe realizzato dagli artigiani napoletani e donatole dalla Regione Campania, decidendo di esporlo a Bergamo anziché nel capoluogo, Milano. Questo presepe fa parte del progetto “Viaggio in Italia del presepe Napoletano“, un’iniziativa lanciata dalla Giunta De Luca e cofinanziata dallo Stato con l’intento di diffondere nelle regioni d’Italia preziosi manufatti presepistici prodotti nel distretto di San Gregorio Armeno. Un gesto ancora più significativo, nell’anno del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) C’è, neanche a dirlo, unal centro della disputa della Vigilia di Natale tra. Questa mattina è uscita infatti la notizia che Regioneavesseto ilrealizzato dagli artigiani napoletani eleRegione, decidendo di esporlo aanziché nel capoluogo, Milano. Questofa parte del progetto “Viaggio in Italia delNapoletano“, un’iniziativa lanciataGiunta De Luca e cofinanziata dallo Stato con l’intento di diffondere nelle regioni d’Italia preziosi manufatti presepistici prodotti nel distretto di San Gregorio Armeno. Un gesto ancora più significativo, nell’anno del ...

