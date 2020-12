La 'letterina' degli studenti umbri ai politici e agli amministratori: 'A Natale regalateci il ritorno a scuola' (Di giovedì 24 dicembre 2020) politici e amministratori pubblici dicono che la priorità è tornare a scuola, ma nessuno sa come fare: 75% degli studenti in presenza e 25% a casa; 50% in presenza, app per prenotare il posto sul bus. ... Leggi su perugiatoday (Di giovedì 24 dicembre 2020)pubblici dicono che la priorità è tornare a, ma nessuno sa come fare: 75%in presenza e 25% a casa; 50% in presenza, app per prenotare il posto sul bus. ...

anchemenoraga : Rosy ti perdono solo perché la letterina é l’ennesima manipolazione degli autori #GFVIP - fleursungie : caro babbo natale, scusa per la letterina last minute, ma vorrei degli amici nuovi perché quelli attuali mi prendon… - incostante_enza : RT @rep_napoli: La letterina degli alunni di Aversa: 'Caro Babbo Natale, dona il mio giocattolo a chi ne ha più bisogno' [di Raffaele Sardo… - rep_napoli : La letterina degli alunni di Aversa: 'Caro Babbo Natale, dona il mio giocattolo a chi ne ha più bisogno' [di Raffae… - Visit_Bassano : In ritardo con la letterina per Babbo Natale? IL SENTIERO INCANTATO DI BABBO NATALE ti aspetta anche oggi e domani!… -

Ultime Notizie dalla rete : letterina degli La letterina degli alunni di Aversa: "Caro Babbo Natale, dona il mio giocattolo a chi ne ha più bisogno" La Repubblica Papa Francesco: aiutare gli altri invece che piangersi addosso

Messaggio del Santo Padre: «Ogni scartato è figlio di Dio». Poi ha spiegato come la fame di successo ci lasci il vuoto dentro. «Il nutrimento della vita è lasciarci amare da Dio e amare gli altri», ha ...

Vò, dirigente scolastico sotto inchiesta per 16 post di critica alla ministra Azzolina

È finito sotto inchiesta disciplinare per quei 16 post su Facebook in cui criticava la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina e la gestione della scuola durante la pandemia.

Messaggio del Santo Padre: «Ogni scartato è figlio di Dio». Poi ha spiegato come la fame di successo ci lasci il vuoto dentro. «Il nutrimento della vita è lasciarci amare da Dio e amare gli altri», ha ...È finito sotto inchiesta disciplinare per quei 16 post su Facebook in cui criticava la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina e la gestione della scuola durante la pandemia.