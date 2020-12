La lettera di Valerio Scanu al padre morto per il Coronavirus | “Ti ho sempre visto come Highlander”

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Tuonanolance roventi le parole presenti nelladial, deceduto ieri dopo le complicazioni dovute all’infezione da Covid-19. Una lotta, quella di Tonino, durata un mese e mezzo durante il ricovero presso l’ospedale Mater Olbia. L’uomo, un ex dipendente comunale e autorevole nome presente dietro tanti eventi benefici, si è spento a 64 anni.lo stesso artista scrive nella sua, si è trattato di un terribile epilogo che nessuno avrebbe voluto conoscere. In questi mesinon ha nascosto la sua preoccupazione, ma nemmeno il suo ottimismo. Durante un’intervista rilasciata a Oggi il cantante ed ex voce di Amici di Maria De Filippi aveva raccontato della ...

Ultime Notizie dalla rete : lettera Valerio

Una lettera al padre per salutarlo, per ringraziare i medici che hanno provato a curarlo fino all’ultimo, per avere vicini tutti, amici, cari, fan: Valerio Scanu è dolente, vinto da un dolore ...Il papà del cantante sardo Valerio Scanu, Tonino, è mancato a causa del Coronavirus. Aveva 64 anni ed era ricoverato al Mater Olbia. Una notizia molto triste per il cantante maddalenino, che ha ...