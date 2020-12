La Lega scende sotto il 24% | risale M5s

Leggi su agi

(Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI - Lacheil 24% al 23,6% (-0,6), Forza Italia in ripresa al 7,4% (+0,3) e M5s che guadagna lo 0,4% al 15,1%. Questa la fotografia della Supermedia settimanale AGI/YouTrend. I rapporti di forza tra maggioranza e opposizione vedono ancora il centrodestra in vantaggio, ma con uno scostamento a favore della coalizione di Governo chedi 0,5 punti al 42%. Perde l'opposizione di centrodestra al 48,3% (-0,4). Stabili Fratelli d'Italia al 16,2%, cosiì come il Pd al 20,6% e Italia Viva (3,1%). Supermedia liste23,6 (-0,6) PD 20,6 (=) FDI 16,2 (=) M5S 15,1 (+0,4) Forza Italia 7,4 (+0,3) La Sinistra 3,2 (=) Azione 3,2 (=) Italia Viva 3,1 (=) +Europa 2,0 (+0,1) Verdi 1,7 (+0,2) Supermedia aree parlamento Maggioranza di governo 42,0 (+0,5) Opposizione di centrodestra 48,3 ...