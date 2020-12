La famiglia reale di Monaco pubblica la cartolina natalizia (Di giovedì 24 dicembre 2020) Durante la pandemia di coronavirus, la famiglia reale di Monaco offre un’affascinante cartolina di Natale. La cartolina ha fatto il suo debutto in un video postato sulla pagina Facebook ufficiale della famiglia reale. Quest’ultima cerca di diffondere l’allegria natalizia in un periodo buio come questo. Cosa ha pubblicato la famiglia reale di Monaco? Anche la famiglia reale di Monaco si è adattata alle restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus. Ha infatti saputo portare allegria natalizia “virtualmente”, con un tradizionale biglietto di auguri trasmesso in formato digitale sulla pagina Facebook ufficiale ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 24 dicembre 2020) Durante la pandemia di coronavirus, ladioffre un’affascinantedi Natale. Laha fatto il suo debutto in un video postato sulla pagina Facebook ufficiale della. Quest’ultima cerca di diffondere l’allegriain un periodo buio come questo. Cosa hato ladi? Anche ladisi è adattata alle restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus. Ha infatti saputo portare allegria“virtualmente”, con un tradizionale biglietto di auguri trasmesso in formato digitale sulla pagina Facebook ufficiale ...

MoliPietro : La famiglia reale di Monaco pubblica la cartolina natalizia - due_rosso : @Corriere nel 2020 si parla ancora di regina e famiglia reale? - botero1960 : @GiovanniLongar2 No no non è lui. Questo qua sarà sicuramente un nigeriano che ce prova. O diversi nigeriani. A me… - blatantblunt9 : @maurimaio Non sei stipendiato dalla famiglia reale, che domande - lauramalf1 : @2006_cap Caro Chris hai fatto bene è la vita reale che bisogna vivere. Buone feste a te e alla tua famiglia. Pure… -

Ultime Notizie dalla rete : famiglia reale Il Natale della regina Elisabetta e della famiglia reale: le immagini più belle e curiose Corriere della Sera La famiglia reale di Monaco pubblica la cartolina natalizia

Durante la pandemia di coronavirus, la famiglia reale di Monaco offre un’affascinante cartolina di Natale. La cartolina ha fatto il suo debutto in un video postato sulla pagina Facebook ufficiale ...

Tornado e grandine in Grecia: morti sei turisti

In Grecia almeno sei turisti stranieri sono morti a causa di una violenta tempesta di grandine caduta nella notte nella Penisola Calcidica. Numerosi anche i feriti,... La polizia uruguaiana in collabo ...

Durante la pandemia di coronavirus, la famiglia reale di Monaco offre un’affascinante cartolina di Natale. La cartolina ha fatto il suo debutto in un video postato sulla pagina Facebook ufficiale ...In Grecia almeno sei turisti stranieri sono morti a causa di una violenta tempesta di grandine caduta nella notte nella Penisola Calcidica. Numerosi anche i feriti,... La polizia uruguaiana in collabo ...