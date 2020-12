La disperazione di Rosalinda Cannavò: “Dayane si sta allontanando da me” (VIDEO) (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo l’ultima puntata in prima serata del Grande Fratello Vip il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello ha subito una brusca battuta d’arresto. Il fattore scatenante è stata la nomination dell’attrice nei confronti di Sonia Lorenzini. Rosalinda Cannavò è disperata: “Dayane si sta allontanando” Questo comportamento non è piaciuto a Dayane che ha visto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo l’ultima puntata in prima serata del Grande Fratello Vip il rapporto traMello ha subito una brusca battuta d’arresto. Il fattore scatenante è stata la nomination dell’attrice nei confronti di Sonia Lorenzini.è disperata: “si sta” Questo comportamento non è piaciuto ache ha visto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : La disperazione di Rosalinda Cannavò: “Dayane si sta allontanando da me” (VIDEO) #GFVip #Rosmello… - Iamemptyinside1 : A na certa la disperazione si fa sentire, ci facciamo sentire anche noi???? Scriviamo in massa a chiunque di potere… - soniach76 : #gfvip Dayane sta completamente in palla , non stà capendo più niente , ha questo distacco con rosalinda che la fa… - martibored : fra un po Rosalinda si mette ad urlare dalla disperazione #GFVIP - maarthiello : RT @frasimaidette: Rosalinda dopo essersi tolta quel peso era felicissima, poi in questi due giorni invece non ha ricevuto nessuna conferma… -

Ultime Notizie dalla rete : disperazione Rosalinda Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli in lacrime: "Ho un blocco con le donne" (VIDEO) ComingSoon.it La disperazione di Rosalinda Cannavò: “Dayane si sta allontanando da me” (VIDEO)

La disperazione di Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip: “Dayane Mello si sta allontanando da me”, ecco il video sfogo.

La disperazione di Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip: “Dayane Mello si sta allontanando da me”, ecco il video sfogo.