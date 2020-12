La Disney, per le feste, si dedica alle anime - (Di giovedì 24 dicembre 2020) Maurizio Acerbi Davvero strano immaginarsi un Natale lontano dalle sale cinematografiche Davvero strano immaginarsi un Natale lontano dalle sale cinematografiche, appuntamento fisso di tante famiglie abituate in questo periodo a vedere titoli di richiamo, che, avrebbero fatto la fortuna (si fa per dire) degli esercenti, essendo questo il periodo più redditizio (o meno esangue) per chi gestisce i cinema. Discorso che non riguarda Soul, il cartone natalizio della Disney che, a prescindere dal lockdown, era destinato a diventare il film di punta, di dicembre, del canale a pagamento Disney+. Non senza polemiche, visto il suo passaggio al Festival di Roma, con i puristi che avevano storto la bocca («Se non va nelle sale, non deve passare nemmeno in un Festival»), come se le pellicole (che, ormai, tali non ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Maurizio Acerbi Davvero strano immaginarsi un Natale lontano dsale cinematografiche Davvero strano immaginarsi un Natale lontano dsale cinematografiche, appuntamento fisso di tante famiglie abituate in questo periodo a vedere titoli di richiamo, che, avrebbero fatto la fortuna (si fa per dire) degli esercenti, essendo questo il periodo più redditizio (o meno esangue) per chi gestisce i cinema. Discorso che non riguarda Soul, il cartone natalizio dellache, a prescindere dal lockdown, era destinato a diventare il film di punta, di dicembre, del canale a pagamento+. Non senza polemiche, visto il suo passaggio al Festival di Roma, con i puristi che avevano storto la bocca («Se non va nelle sale, non deve passare nemmeno in un Festival»), come se le pellicole (che, ormai, tali non ...

L’inverno può creare qualche disagio con ghiaccio, neve, temperature rigide. In compenso regala scenari di grande poesia, colorando con un tocco fiabesco luoghi, natura e città già splendide di per sé ...

Brillante rialzo per il creatore di Mickey Mouse, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,79%.

