La discesa in campo di Chilavert: l’ex portiere si candida alla presidenza del Paraguay (Di giovedì 24 dicembre 2020) José Luis Chilavert è stato un portiere abituato a prendersi più responsabilità di quelle che spettano solitamente a un estremo difensore. Aveva un piede sinistro talmente educato che calciava con regolarità punizioni e rigori, mettendo a segno ben 62 gol in tutta la sua carriera tra squadre di club e Nazionale paraguaiana. Il suo interesse per la politica è noto da tempo, basta seguire i suoi profili social. Ebbene, oggi su Twitter ha annunciato che si candiderà alle elezioni presidenziali del Paraguay del 2023. Il motto? Orgoglioso di essere paraguaiano. Foto: Twitter José Luis Chilavert L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 dicembre 2020) José Luisè stato unabituato a prendersi più responsabilità di quelle che spettano solitamente a un estremo difensore. Aveva un piede sinistro talmente educato che calciava con regolarità punizioni e rigori, mettendo a segno ben 62 gol in tutta la sua carriera tra squadre di club e Nazionale paraguaiana. Il suo interesse per la politica è noto da tempo, basta seguire i suoi profili social. Ebbene, oggi su Twitter ha annunciato che si candiderà alle elezioni presidenziali deldel 2023. Il motto? Orgoglioso di essere paraguaiano. Foto: Twitter José LuisL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

