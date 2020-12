La Difesa per il V-day: 11 aerei, 360 mezzi e centinaia di soldati per la distribuzione del vaccino (Di giovedì 24 dicembre 2020) E' ormai tutto pronto per il V-Day del 27 dicembre: il giorno in cui partiranno le prime vaccinazioni. Il ministro della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini ha già predisposto il piano per la consegna ... Leggi su globalist (Di giovedì 24 dicembre 2020) E' ormai tutto pronto per il V-Day del 27 dicembre: il giorno in cui partiranno le prime vaccinazioni. Il ministro della, guidato da Lorenzo Guerini ha già predisposto il piano per la consegna ...

