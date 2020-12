La dieta durante le feste natalizie: sempre 'amara'? (Di giovedì 24 dicembre 2020) Consideriamo per esempio le diete ipocaloriche (ossia quei regimi alimentari che prevedono un apporto calorico/energetico quotidiano inferiore a quello richiesto dall'organismo nell'arco della ... Leggi su valdelsa (Di giovedì 24 dicembre 2020) Consideriamo per esempio le diete ipocaloriche (ossia quei regimi alimentari che prevedono un apporto calorico/energetico quotidiano inferiore a quello richiesto dall'organismo nell'arco della ...

Vally_______ : @ppisoverparty Anche io lo aspetto come il sabato durante la dieta - mimmocoach : RT @AIRC_it: Ridurre il consumo di dolci è opportuno, ma non è necessario eliminare del tutto gli zuccheri dalla dieta: basta limitarne l’u… - Italia_Notizie : Dieta durante le feste di Natale, i consigli per non prendere peso - carlaluglio69 : RT @AIRC_it: Ridurre il consumo di dolci è opportuno, ma non è necessario eliminare del tutto gli zuccheri dalla dieta: basta limitarne l’u… - AIRC_it : Ridurre il consumo di dolci è opportuno, ma non è necessario eliminare del tutto gli zuccheri dalla dieta: basta li… -