La corsa al vaccino: chi saranno i primi in Italia il 27 dicembre (Di giovedì 24 dicembre 2020) Saranno alcuni degli italiani simbolo della lotta al Covid i primi vaccinati nella giornata simbolo, il V-Day domenica 27 dicembre, quando in tutta Europa partirà la campagna vaccinale. A Roma, all’Istituto Nazionale di Malattie Infettiva Lazzaro Spallanzani, toccherà a un’infermiera 29enne che lavora nell’ospedale, ma ha anche curato a domicilio, in questi mesi, molti anziani. Si chiama Chiara Alivernini. Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 dicembre 2020) Saranno alcuni degli italiani simbolo della lotta al Covid i primi vaccinati nella giornata simbolo, il V-Day domenica 27 dicembre, quando in tutta Europa partirà la campagna vaccinale. A Roma, all’Istituto Nazionale di Malattie Infettiva Lazzaro Spallanzani, toccherà a un’infermiera 29enne che lavora nell’ospedale, ma ha anche curato a domicilio, in questi mesi, molti anziani. Si chiama Chiara Alivernini.

kuku7te : @lasorelladiKarl Ho deciso di continuare a vivere le giornate come non esistesse vaccino. Se e quando arriverà il m… - Whiteman23 : @bon1z Avremo aggiornamenti in corsa, cosa plausibile, lasciando la struttura del vaccino identica. Per reazioni al… - Gingio5 : @Camoscino @myrtamerlino Non mi riferivo a lei, che giustamente pone dei quesiti ma a chi non rispetta la volont… - Max35832707 : RT @AnnalisaChirico: Perché #leadership è farsi vaccinare. La sicurezza del vaccino di @pfizer-@BioNTech_Group è garantita dalle principali… - leone52641 : RT @Crock01392983: Eppure credo che ci sarà la corsa al vaccino! Il livello di esasperazione costruito con la prigionia civile porterà tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : corsa vaccino Brasile: la corsa al vaccino ISPI Coronavirus. Militari distribuiranno dosi Pfizer. Test sulla variante inglese del virus

Al via il 27 dicembre vaccinazioni allo Spallanzani. La prima vaccinata in Italia sarà un'infermiera. Biontech: “Altamente probabile che il nostro vaccino funzioni” ...

Coronavirus e la variante sudafricana: contagiosità ed efficacia dei vaccini

Oltre al ceppo inglese del coronavirus adesso sta iniziando a preoccupare anche la variante sudafricana, anch'essa più contagiosa ...

Al via il 27 dicembre vaccinazioni allo Spallanzani. La prima vaccinata in Italia sarà un'infermiera. Biontech: “Altamente probabile che il nostro vaccino funzioni” ...Oltre al ceppo inglese del coronavirus adesso sta iniziando a preoccupare anche la variante sudafricana, anch'essa più contagiosa ...