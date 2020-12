La Cineteca di Bologna celebra i 125 anni del cinema con i Fratelli Lumière

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Il 28 dicembre 1895, al Gran Caffè di Parigi sul Boulevard des Capucines, ipresentano la prima proiezione pubblica a pagamento. In quel dicembre del 1895, nasce il. Oggi, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Cineteca Bologna

Agenzia ANSA

Oggi, in un 2020 con teatri e sale cinematografiche chiuse per l’emergenza sanitaria, la Cineteca di Bologna decide di festeggiare online i 125 anni dalla nascita del cinema con ...Novant'anni fa le prime cineteche nel mondo hanno affermato, per prime, il valore del Cinema come Arte da salvare, da sottrarre all'oblio, da conoscere, da condividere. Sono stati necessari decenni e ...