Si è aperto un caso natalizio tra la Regione Campania e la Regione Lombardia. Uno squarcio subito ricucito ma che per alcuni istanti si è tinto di giallo. Il fatto è il seguente. La Campania ha deciso di vagliare l'operazione di marketing "Viaggio in Italia del presepe napoletano" e nei giorni scorsi ha spedito nove presepi prodotti a San Gregorio Armeno ad altrettante giunte regionali. Tra questa, per l'appunto, quella lombarda con sede a Milano. Il regalo confezionato dal presidente Vincenzo De Luca, però, non sarà esposto nel capoluogo della Lombardia ma bensì a Bergamo. Una decisione che ha fatto sorgere un caso, perché inizialmente si era diffusa la notizia di un veto posto da Lara Magoni, assessore regionale al Marketing.

Ultime Notizie dalla rete : Campania dona La Regione Campania dona un presepe napoletano alla città di Bergamo Vesuvio Live La Campania dona un presepe a Milano ma sarà esposto a Bergamo: il motivo

