La bufala del bonus «Io resto a casa» da 250 euro (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ce ne sono di diverse versioni. Quello con i presidenti di regione Luca Zaia e Michele Emiliano, quello con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ma i post di Facebook che annunciano un fantomatico bonus Io resto a casa hanno un unico scopo: quello di regalare un pesce d'aprile fuori stagione alle persone che, in tanti, saranno così creduloni da cliccare sul link proposto nei post. Questa volta nessuna truffa e nessun furto di dati personali: soltanto un grande e grosso gorilla che vi fa il dito medio. LEGGI ANCHE > Madonna aveva previsto il coronavirus l'anno scorso? Assurdo bonus Io resto a casa e la bufala sui social network Questo che avete appena visto è solo uno delle tante versioni dei post: solo questo raggiunge quasi le 500 condivisioni. Ovviamente, ...

