Kasia Smutniak pubblica su Instagram i suoi personali auguri di Natale: «Scopriremo qualcosa di prezioso» (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’attrice Italiana di origini polacche, Kasia Smutniak, vuole rivolgere a tutti i suoi follower i suoi personalissimi auguri di Natale. In un video sincero e profondo pubblica un monologo in cui parla delle festività di quest’anno, purtroppo diverse dalle altre e confessa: «Ci saranno posti vuoti intorno ai tavoli, ma è necessario fare sacrifici. Condividere non è soltanto vedersi, le persone che sento più vicine a volte sono quelle fisicamente più lontane» >> Pietro Taricone, a dieci anni dalla tragedia il ricordo di Kasia Smutniak Kasia Smutniak e gli auguri di Natale Stamattina Kasia Smutniak, l’attrice ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’attrice Italiana di origini polacche,, vuole rivolgere a tutti ifollower issimidi. In un video sincero e profondoun monologo in cui parla delle festività di quest’anno, purtroppo diverse dalle altre e confessa: «Ci saranno posti vuoti intorno ai tavoli, ma è necessario fare sacrifici. Condividere non è soltanto vedersi, le persone che sento più vicine a volte sono quelle fisicamente più lontane» >> Pietro Taricone, a dieci anni dalla tragedia il ricordo die glidiStamattina, l’attrice ...

BucK67AQ : Kasia Smutniak, gli auguri di Natale in ape car: «L’amore non conosce distanza» - zazoomblog : Kasia Smutniak. Gli auguri di Natale on the road: “Pensate a ciò che fate” – VIDEO - #Kasia #Smutniak. #auguri… - liberaurora : Che bello questo videomessaggio di Kasia Smutniak ?? Ha parlato col cuore e col cervello, mostrando sensibilità e re… - SimonaBrescian3 : @FanClubAlbatros Io dico Kasia Smutniak..nome polacco ma grande attrice italiana secondo me! ?????? - DSanalitro : @FanClubAlbatros Italiana che poi italiana non è forse Kasia Smutniak ..Straniera Mi piacerebbe Megan Montaner -