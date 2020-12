Juventus | TOP e FLOP di inizio stagione | delude Dybala | sorpresa McKennie

Leggi su serieanews

(Di giovedì 24 dicembre 2020)decisamente a corrente alternata in questodi. 6° posto in classifica e tanti punti interrogativo in vista del prossimo 2021. Ecco i top edella prima parte di campionato. Quale sarà il destino di questa? Tanti punti interrogativi e tante perplessità. Bianconeri a caccia di equilibri, conferme e di un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.